Сурен Петросян: армяне полностью покинули Забух

Сегодня все жители села Забух покинули свои дома. Об этом на своей странице в Facebook написал проживавший в Забухе председатель партии «Демократическое единство» Сурен Петросян.

Сурен Петросян заявил, что также покинул Забух, потому что «они не могут решить стоящую перед ними задачу».

Напомним, что согласно Трехстороннему заявлению, до конца августа армяне должны освободить Лачин, а также села Забух и Сус. Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки построила дорогу в обход Лачина, которая будет соединять Карабах с Арменией.