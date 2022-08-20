Китай нашел спасение от засухи

Власти Китая запланировали вызвать искусственный дождь с помощью химикатов для спасения урожая от рекордной засухи, пишет Associated Press (AP).

Текущее лето в Республике стало самым жарким за 61 год. Засуха наполовину опустошила водохранилища и привела к увяданию посевов.

По оценке министра сельского хозяйства Тана Жэньцзяня, предстоящие десять дней являются «ключевым периодом устойчивости к повреждениям» для урожая риса на юге КНР.

Поэтому китайские власти примут экстренные меры для спасения осеннего урожая зерна, который составляет 75% от годового урожая страны.

Ранее исследования, проведенные американскими учеными, показали рост смертей, связанных с глобальными изменениями климата. За последние годы от жары людей умерло на 74% больше, а от холода — на 31%.