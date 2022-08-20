США и Южная Корея начали масштабные военные учения

Южная Корея и США в понедельник начали ежегодные военные учения на фоне стремления двух стран повысить боеготовность в связи с потенциальными испытаниями оружия Северной Кореей, сообщает Reuters.

Летние учения, переименованные в этом году в «Ульчи – Щит свободы», проходят после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, который вступил в должность в мае 2022 года, пообещал «нормализовать» общевойсковые учения и усилить сдерживание Севера. Учения планируется завершить 1 сентября.

Агентство отмечает, что в последние годы масштабы учений были снижены из-за COVID-19 и в связи с тем, что предшественник Юн Сук Ёля стремился к возобновлению переговоров с Пхеньяном, который называл учения репетицией вторжения.

На днях Северная Корея запустила две крылатые ракеты из района города Ончхон на западном побережье страны после того, как Южная Корея и США начали предварительную подготовку к учениям. В этом году Северная Корея проводила ракетные испытания беспрецедентными темпами, и, по словам чиновников в Сеуле, готова провести седьмое ядерное испытание в любое время.