Американские аналитики рассказали о проблемах армии России в Украине

Неспособность российских войск извлечь выгоду из предыдущих успехов под городами Бахмутом и Авдеевкой (Донецкая область Украины) является примером более фундаментальной российской военной проблемы – неспособности превратить тактические успехи в оперативные. Так считает американский Институт изучения войны (ISW), подводя итоги боевых действий в Украине 21 августа.

Российским войскам не удавалось воспользоваться тактическими прорывами для маневра в тыловые районы Украины или выведения из строя значительных участков украинских оборонительных рубежей. Этим объясняются чрезвычайно медленные темпы продвижения российских сил на восток Украины, убедительно свидетельствующие, что российские войска не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом, отмечается в сводке.

Российские силы вряд ли смогут сконсолидировать достаточно ресурсов для наступательной операции, которая привела бы к значительному территориальному продвижению, считают эксперты.

По оценке ISW, российским силам также потребуется сформировать и задействовать дополнительные штурмовые группы и боевое оборудование, чтобы возобновить даже эти ограниченные территориальные продвижения, дающие небольшие тактические преимущества.

При этом, по мнению экспертов, в преддверии Дня независимости Украины 24 августа на захваченных Россией территориях Украины усилены фильтрационные мероприятия и похищения.