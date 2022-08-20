«Прекращение эксплуатации двух из трех ВПУ пока не повлияло на выполнение августовского графика отгрузок нефти», - отметил еще один источник агентства.

Как сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с ситуацией, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузку нефти с двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на черноморском терминале в Южной Озереевке. Сообщается также, что третье выносное причальное устройство пока работает.

Россия уже в четвертый раз с начала года ограничила транспортировку казахстанской нефти через порт Новороссийск. Характерно, что это решение было принято накануне сочинской встречи президентов России и Казахстана.

Напомним, что КТК является не только основным маршрутом транспортировки экспортной нефти Казахстана, но и принимает сырье с российских месторождений, расположенных на Каспийском побережье. Акционерами КТК являются на сегодняшний день Россия, которой принадлежит 31 процент, Казахстан (20,75 процента), американская корпорация Chevron (15 процентов), а также несколько частных компаний.

Как уже сообщалось, периодические ограничения на транспортировку экспортной нефти вынудили Астану искать альтернативные маршруты. Так, несколько дней назад стало известно, что государственная казахстанская компания «Казмунайгаз» договорилась с азербайджанскими партнерами о транспортировке части казахстанской нефти через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Сообщается также, что через Азербайджан планируется поставить всего 1,5 миллиона тонн «черного золота». Учитывая, что годовой объем нефти, транспортируемой Казахстаном, составляет 100 миллионов тонн, полтора миллиона – цифра незначительная. Но она может вырасти в разы, поскольку возглавляемый компанией Chevron консорциум планирует экспортировать по трубопроводу Баку – Супса часть нефти, добываемой на казахском месторождение Тенгиз.

Как уже сообщал haqqin.az, президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились 19 августа в Сочи, чтобы снизить напряженность, возникшую между странами. В организационном плане визит президент Казахстана выглядел довольно странно: его никто не анонсировал, прессу для освещения переговоров не приглашали, а о прибытии Токаева в Сочи стало известно из видеоролика, выложенного в соцсетях.

До этого, напомним, Токаев и Путин встречались на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где президент Казахстана демонстративно отказался признавать так называемые «ЛНР» и «ДНР», после чего, собственно, и начались проблемы с транспортировкой казахстанской нефти через Новороссийск.

Тогда многие наблюдатели объяснили этот «нефтяной прессинг» стремлением Москвы вынудить Токаева пойти на какие-то уступки.

Ожидается, что в ближайшее время президент Казахстана прибудет в Баку с официальным визитом, в ходе которого намечено обсуждение различных аспектов межгосударственных отношений, включая вопросы транспортировки нефти в Европу через Азербайджан.