Эрдоган официально предлагает примирение Асада с оппозицией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящего в понедельник заседания Кабинета министров обсудит инициативы по примирению сирийской оппозиции и президента Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает проправительственная турецкая газета Sabah.

Согласно информации, эти инициативы поддерживает и Девлет Бахчели, председатель Партии националистического движения (ПНД), которая считается партнером президента Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции.