Руководство Думы собирают на экстренное заседание

Поводом для собрания стало заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которое было разослано журналистам в прошлый четверг. Зюганов предлагал обсудить в парламенте «складывающуюся обстановку и выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции».

На следующий день пресс-служба Думы сообщила о предстоящей встрече председателя и руководителей фракций в понедельник, 22 августа, во время которой будет принято решение о дате заседания совета руководителей Госдумы. Предположительно, оно пройдет на этой неделе. Главными темами станут заявление по поводу событий на Запорожской АЭС и внесенные в июле-августе законопроекты, которые необходимо отправить в рассылку. Проводить пленарное заседание пока не планируется.

Российский политолог Михаил Виноградов предположил, что Дума пытается подчеркнуть свою роль в событиях в Украине и компенсировать «несколько унизительное» экстренное заседание в июле, на котором не произошло ничего критически важного. Также перед сентябрьскими выборами партиям необходимо обозначить свои позиции.

Российским властям также выгодно, чтобы обвинения в адрес США и Украины в ухудшении ситуации на ЗАЭС звучали с подачи парламентской «оппозиции», добавил российский политолог Константин Калачев.