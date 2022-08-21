США и «Талибан» обсуждают разморозку афганских миллиардов

Администрация Джо Байдена продолжит переговоры с движением «Талибан» о разморозке золотовалютных запасов Афганистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Вашингтон хочет продолжить переговоры из-за давления ООН. Специалисты предупреждают, что Афганистану и 40 миллионам его жителей грозит гуманитарный кризис и острый голод зимой, если страна не получит свои деньги обратно.

Соединенные Штаты хотят перевести миллиарды активов афганского Центрального банка в специальный трастовый фонд. За его тратами будут наблюдать несколько сторон. Выплаты будут производиться с помощью международного совета в обход «Талибана». Вашингтон хочет контролировать этот вопрос, так как опасается, что деньги будут использоваться для спонсирования терроризма.