США и «Талибан» обсуждают разморозку афганских миллиардов
Администрация Джо Байдена продолжит переговоры с движением «Талибан» о разморозке золотовалютных запасов Афганистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
По словам людей, знакомых с ситуацией, Вашингтон хочет продолжить переговоры из-за давления ООН. Специалисты предупреждают, что Афганистану и 40 миллионам его жителей грозит гуманитарный кризис и острый голод зимой, если страна не получит свои деньги обратно.
Соединенные Штаты хотят перевести миллиарды активов афганского Центрального банка в специальный трастовый фонд. За его тратами будут наблюдать несколько сторон. Выплаты будут производиться с помощью международного совета в обход «Талибана». Вашингтон хочет контролировать этот вопрос, так как опасается, что деньги будут использоваться для спонсирования терроризма.
Согласно одному источнику, талибы и афганский ЦБ всячески затягивают переговоры, потому что им нравятся не все механизмы, предложенные США.
Напомним, Вашингтон заморозил афганские активы на сумму $7 млрд в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. В феврале президент Соединенных Штатов Джо Байден предварительно согласился разблокировать половину этих денег.