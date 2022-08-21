Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Азербайджан 24 августа, сообщает служба центральных коммуникаций страны.

«В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах», - говорится в сообщении.

В ходе визита планируется обсудить вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.