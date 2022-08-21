Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:42

Советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал посетил Москву и изложил опасения Нью-Дели по поводу чрезмерного сближения России с Китаем. Российские СМИ, как это у них сейчас принято, картину визита Аджита Довала представили самую благостную. Дескать, на встречах с Николаем Патрушевым и вице-премьером Денисом Мантуровым индийский гость обсуждал всевозможное развитие и углубление сотрудничества. Сплошное «хинди-руси бхай-бхай», короче.

А вот индийские СМИ рисуют маслом совершенно иную картину – на переговорах обсуждались взаимные претензии. Довал посетовал на то, что Россия увлеклась сближением с Китаем, стратегическим соперником Индии. А в ответ услышал, что Индия взяла слишком прозападный курс. То есть посланник Нью-Дели обвинил Москву в том, что она ушла к Китаю. А в ответ в лучших традициях «спецоперационной» дипломатии услышал, что индусы сами марионетки Запада. Поговорили, называется. Со всем возможным дружелюбием и взаимным уважением. Правда, Аджит Довал отмел российские упреки и подчеркнул, что Нью-Дели во внешней политике руководствуется исключительно своими интересами. Так-то оно так, но вот эти интересы Нью-Дели все больше отдаляются от того, что от Индии хотелось бы России. Поддерживать российскую «спецоперацию» в Украине правительство Нарендры Моди не собирается. Ни при каких обстоятельствах. Как, впрочем, и осуждать. Что вполне логично – где Нью-Дели, а где Авдеевка, к которой сейчас свелась вся российская геополитика. Российской нефтью, продаваемой с бешеным дисконтом, Индия затарилась по самые люки нефтехранилищ своих нефтеперерабатывающих заводов, хватит. В июле Индия сократила закупки российской нефти на 7,3% и увеличила импорт нефти из Саудовской Аравии на 25,6%.

Что является правильным решением – власти Индии опасаются повторять судьбу ЕС и ставить свою экономику в зависимость от нефти РФ. И от этого решения не отступят – свою прибыль от бедственного положения российских нефтяников индийский капитал уже получил, ему достаточно, жажда наживы здесь может обернуться неприятными последствиями, ведь только ленивый сейчас не говорит в мире о непоследовательности и необязательности Кремля. Поэтому индусы и опасаются слишком полагаться на Россию. То же самое творится и в традиционной сфере российско-индийской дружбы – в военно-техническом сотрудничестве. После начала российского вторжения в Украину власти Индии приостановили на неопределенный срок переговоры с «Рособоронэкспортом» и компанией «Вертолеты России» о поставках 10 вертолетов Ка-31, необходимых для вооружения авианосца INS Vikrant.