Новые рекорды цен на газ в Европе

Стоимость газового фьючерса на сентябрь превысила $2800 за тысячу кубометров в нидерландском газораспределительном центре TTF. Это произошло впервые с начала марта, следует из данных ICE Futures.

По подсчетам экономистов, газ подорожал больше чем на 8%. И это не предел, как говорят эксперты. Цены начали расти после сокращения поставок из России. В августе они упадут до минимума, так как вступят в силу новые санкции против Москвы.

Российская компания «Газпром» считает, что зимой цены на газ в Европе могут превысить $4 тыс.