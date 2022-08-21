Эрдоган запланировал переговоры с Путиным на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с Кабинетом Министров страны детали прошедших переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал TRT Haber.

Заседание состоится 22 августа в Анкаре. На нем глава государства обсудит с правительством войну в Украине и исполнение соглашения о «зерновом коридоре».

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским при участии генсека ООН Антониу Гутерриша Эрдоган провел 18 августа во Львове, встреча была закрытой. По ее итогам Украина и Турция подписали соглашение о восстановлении разрушенной из-за боевых действий украинской инфраструктуры. Кроме того, стороны согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Тогда же турецкий президент заявил, что планирует обсудить встречу с российским коллегой, но сроков, в которые это случится, он не назвал.

Российские СМИ в понедельник, 22 августа, пишут, что Эрдоган планирует созвониться с Путиным на этой неделе.