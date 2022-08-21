В Боржоми продолжаются работы по тушению лесного пожара с участием нескольких сотен пожарных и военнослужащих, а также спецтехники. С утра 22 августа тушение пожара возобновили четыре вертолета пограничной полиции. На данный момент опасность распространения пожара на населенные пункты устранена. Об этом сообщила местная телекомпания «Боржоми» со ссылкой на представителей МВД Грузии.

Пожар в Боржомском районе тушат уже четвертые сутки. Ситуацию осложняет ветер и сложный горный рельеф, который не позволяет использовать пожарную технику.

По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили к ликвидации пожара в Боржоми привлекли соответствующие службы МВД, Минобороны, Министерства регионального развития и Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.