Британская разведка: России не хватает солдат в Донбассе

Россия испытывает дефицит живой силы для продолжения боевых действий в Донбассе, говорится в утренней сводке Минобороны Великобритании, составленной по данным британской разведки.

Россия, вероятно, все больше пытается мотивировать дополнительные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск в Донбассе. Командиры, вероятно, прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций, говорится в сводке.

Проблема усложняется тем, что власти России называют войну "специальной военной операцией", это ограничивает полномочия государства по правовому принуждению к участию в боевых действиях, напоминает британская разведка.