В Крыму база российской ПВО попала на фото курортников фото
Швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте опубликовал снимки из соцсетей россиян, отдыхавших в Евпатории. На фото видна российская батарея противовоздушной обороны С-400. Об этом он написал в своем Twitter.
“Новое фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией. Техника прибыла на место около 20 июля”, - отметил он в подписи к одной из фотографий.
Russian AD position somewhere around the Yevpatoria salt lake pic.twitter.com/d8119VLYzu— Benjamin Pittet / Бенджамин Питтет (@COUPSURE) August 21, 2022
Фотографии содержали геолокационные метки, которые позволили аналитику точно установить расположение батареи. "Здесь находится батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнил Питте.
В то же время "Радио Свобода" публикует снимки неизвестного мужчины возле системы противовоздушной обороны С-400. По данным журналистов, они сделаны в 1,5 километрах от поля, на косе между озером Тереклы и Черным морем. Фотографии были опубликованы в российской соцсети ВКонтакте.