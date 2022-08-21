Швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте опубликовал снимки из соцсетей россиян, отдыхавших в Евпатории. На фото видна российская батарея противовоздушной обороны С-400. Об этом он написал в своем Twitter.

“Новое фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией. Техника прибыла на место около 20 июля”, - отметил он в подписи к одной из фотографий.