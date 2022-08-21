Китай скупает российское сырье на миллиарды

После начала войны в Украине Китай на 75% увеличил поставки нефти, нефтепродуктов и угля из России, пишет Bloomberg.

С февраля объем экспорта составил $35 млрд против $20 млрд за тот же период в 2021 году. На это повлияло то, что Москва продает Пекину сырье по заниженным ценам.

Теперь Россия является главным поставщиком топлива в Китай, вытеснив другие страны. И, несмотря на постепенное уменьшение поставок сжиженного газа и нефти, объемы проданного все еще выше, чем в предыдущие годы.