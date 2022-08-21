Как пандемия помогла Китаю
За два года пандемии Китай укрепил свои позиции как мирового поставщика промышленных товаров и увеличил свою долю в мировом экспорте товаров, пишет The Wall Street Journal.
Некоторые успехи Пекина на мировых рынках ослабли, однако общая тенденция остается положительной. Экономисты подчеркивают, что страны не могут отключиться от крупнейшего в мире центра производства.
Китайские заводы увеличивают свое влияние за счет дорогих и высокотехнологичных товаров - чипов, смартфонов, электромобилей и др. Согласно данным ООН по торговле и развитию, за время пандемии доля Китая в мировом экспорте товаров в стоимостном выражении увеличилась с 13% в 2019 году до 15% к концу 2021 года.
Для сравнения: доля мировых экспортеров вроде Германии, США и Японии снизилась за этот же период. Доля Германии в мировом экспорте упала до 7,3% в 2021 году с 7,8% в 2019 году, Японии - до 3,4% с 3,7%; а доля США снизилась до 7,9% с 8,6%.
Увеличилась и доля Китая в мировом экспорте электроники - с 38% в 2019 году до 42% в 2021 году.
Такому успеху способствовало быстрое взятие ситуации с Covid-19 под контроль и способность предоставлять даже высокотехнологичные товары по доступным ценам.
В 2022 году, как говорят эксперты издания, экспортный бум Китая продолжился вопреки прогнозам экономистов, которые ожидали замедления китайской экономики.