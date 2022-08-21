Как пандемия помогла Китаю

За два года пандемии Китай укрепил свои позиции как мирового поставщика промышленных товаров и увеличил свою долю в мировом экспорте товаров, пишет The Wall Street Journal.

Некоторые успехи Пекина на мировых рынках ослабли, однако общая тенденция остается положительной. Экономисты подчеркивают, что страны не могут отключиться от крупнейшего в мире центра производства.

Китайские заводы увеличивают свое влияние за счет дорогих и высокотехнологичных товаров - чипов, смартфонов, электромобилей и др. Согласно данным ООН по торговле и развитию, за время пандемии доля Китая в мировом экспорте товаров в стоимостном выражении увеличилась с 13% в 2019 году до 15% к концу 2021 года.