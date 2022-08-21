В Сумгаите начинается суд над отцеубийцей

В Хачмазе завершилось предварительное следствие по уголовному делу Парвина Нематова, обвиняемого в убийстве отца.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Подготовительное заседание суда назначено на 9 сентября.

Отметим, что инцидент произошел 14 мая этого года в селе Ниязобад Хачмазского района. Житель деревни Парвин Нематов на почве конфликта убил ножом своего отца Гаджикарима Нематова. В прокуратуре Хачмазского района возбуждено уголовное дело. П.Нематову предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.