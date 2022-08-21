Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Лачине

Двое военнослужащих азербайджанской армии подорвались на мине в Лачинском районе, в результате чего получили телесные повреждения различной степени тяжести. Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, в военной прокуратуре Губадлы начато расследование по данному факту.

Отмечается, что военнослужащие Министерства обороны Азербайджана Вугар Сулейманов (20 августа) и Гейдар Гюльмалиев (21 августа) получили ранения после того, как подорвались на мине на территории Лачинского района.