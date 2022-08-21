Азербайджанцы из-за рубежа в шестой раз хлынули в Шушу фото; видео
Завершилась очередная поездка в Шушу около 100 представителей азербайджанской диаспоры из 18 стран, пожелавших провести летние каникулы на исторической Родине. Поездка состоялась при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.
По пути в Шушу наши соотечественники, держа в руках флаги Азербайджана, совместно исполняли народные и патриотические песни.
В ходе шестой поездки в рамках проекта «Мы в Шуше благодаря железному кулаку» представители диаспоры посетили главную площадь Шуши - Базарбаши, Джыдыр дюзю, площадь, где установлены подвергшиеся армянскому вандализму «Расстрелянные скульптуры», место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, родник «Xaн гызы», мавзолей Моллы Панаха Вагифа, Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага, другие достопримечательности, ознакомились с проводимыми работами по реконструкции и благоустройству.
По окончании поездки представители диаспоры по традиции с флагами Азербайджана на Джыдыр дюзю исполнили народный танец «Яллы».
Государственный комитет по работе с диаспорой в 2021 году четырежды (27 июля, 17 aвгуста, 9 oктября и 2 декабря) организовывал поездки представителей диаспоры в город Шуша. Поездки, организованные под лозунгом «Мы в Шуше благодаря железному кулаку», являются одним из важных событий в истории азербайджанской диаспоры.