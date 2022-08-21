Завершилась очередная поездка в Шушу около 100 представителей азербайджанской диаспоры из 18 стран, пожелавших провести летние каникулы на исторической Родине. Поездка состоялась при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

По пути в Шушу наши соотечественники, держа в руках флаги Азербайджана, совместно исполняли народные и патриотические песни.