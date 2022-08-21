В Баку судят мужчину, жестоко убившего свою мать и сестру

В ближайшие дни состоится судебный процесс по делу Мурада Нифтизаде, обвиняемого в убийстве своей матери и сестры.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, завершилось предварительное следствие по делу, а материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в распоряжении судьи Ахмеда Гулиева.

Убийство произошло в декабре 2019 года на территории поселка Бакиханова в Сабунчинском районе. Проживающий в поселке Мурад Нифтизаде убил свою 54-летнюю мать Фатму Гамзаеву и 28-летнюю Эльгюн Нифтизаде.

После убийства Мурад Нифтизаде сбежал в Россию. Мужчину объявили в международный розыск. Он был задержан и экстрадирован в Азербайджан в марте этого года.