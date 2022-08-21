В Губе школьница разбила об голову отца стакан и спасла свою мать
Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Губы Эльшана Мурадова, обвиняемого в попытке убийства бывшей жены.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в распоряжении судьи Айнур Рзаевой.
Инцидент произошел 25 апреля этого года в селе Себетлер Губинского района. В районную прокуратуру поступила информация о ранении местной жительницы Гульнар Мурадовой. Ее бывший муж Эльшан Мурадов пришел в дом родителей Гульнары. В ходе возникшего конфликта Эльшан Мурадов схватился за топор и дважды ударил по голове свою бывшую жену. После этого женщина упала и мужчина принялся ее душить.
От смерти женщину спасла вернувшаяся из школы ее дочь, которая схватила стакан и разбила его об голову отца.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 29,120.1 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса Азербайджана.