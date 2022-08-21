Новые подробности убийства Дарьи Дугиной

За дочерью философа и политолога Александра Дугина - Дарьей Дугиной - перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. Взрыв могли произвести по звонку с одного из них - такова одна из версий следствия, сообщил Telegram-канал Mash.

«Судя по показаниям биллинга, за внедорожником Дарьи ехали от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети», - сообщил канал.

В российских правоохранительных органах сообщили в понедельник, 22 августа, что взрывное устройство, установленное на автомобиле Дарьи Дугиной, привели в действие дистанционным способом. "В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение", - цитируют российские СМИ сообщение правоохранительных органов.