Имрана Хана обвиняют в терроризме

В воскресенье против бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана выдвинули обвинения в терроризме. Это произошло после того, как он выступил с угрозами в адрес полиции. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, причиной стала субботняя речь бывшего премьера в Исламабаде. Он заявил, что его помощник подвергся пыткам после ареста. Имран Хан хотел подать в суд на полицейских и судью.

В отчет с обвинениями против бывшего премьера включили показания мирового судьи Али Джаведа. По его словам, он был на митинге и слышал, как Хан критиковал генерального инспектора пакистанской полиции и одного из судей.