Имрана Хана обвиняют в терроризме
В воскресенье против бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана выдвинули обвинения в терроризме. Это произошло после того, как он выступил с угрозами в адрес полиции. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, причиной стала субботняя речь бывшего премьера в Исламабаде. Он заявил, что его помощник подвергся пыткам после ареста. Имран Хан хотел подать в суд на полицейских и судью.
В отчет с обвинениями против бывшего премьера включили показания мирового судьи Али Джаведа. По его словам, он был на митинге и слышал, как Хан критиковал генерального инспектора пакистанской полиции и одного из судей.
По статье о терроризме Имрану Хану может грозить несколько лет тюрьмы. Экс-премьер до сих пор не был задержан и публично не отреагировал на обвинения.
В вечер, когда были опубликованы новости о выдвинутом обвинении, сторонники партии PTI, которую возглавляет Хан, опубликовали видео, на котором видно, они окружили его дом. Они собирались помешать полиции добраться до бывшего экс-премьера. Сотни людей остались там и в понедельник.
Адвокаты подали ходатайство о внесении залога, чтобы избежать ареста Имрана Хана. Верховный суд принял его, поэтому бывший премьер будет оставаться на свободе как минимум до 25 августа.