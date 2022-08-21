В армии Украины рассказали, как проходит контрнаступление в Херсонской области

Украинские военные продолжают проводить контрнаступление в Херсонской области Украины, при этом уменьшая силы российской армии, в том числе боеприпасов, техники и живой силы, сообщила глава пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Мы системно и методично проводим те же действия, которые называются контрнаступательными. Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, это уничтожение командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свою силу, вооружение и технику», - заявила она.