Благодаря предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) неотложным мерам полностью потушен пожар на горно-лесных участках со сложным рельефом в направлении сел Гасымгышлаг, Гедикгышлаг и Велвеле Губинского района. Об этом сообщило МЧС.

Согласно сообщению, несмотря на жаркую и ветреную погоду, сложность рельефа, благодаря эффективной работе пожар не распространился на более обширную территорию.

В сообщении МЧС отмечается, что в целом из-за пожаров в Сиязанском, Шабранском, Хачмазском и Губинском районах сгорело около 5 000 гектаров лесных и окололесных территорий, скошенных полей. Все пожары в северном регионе Азербайджана полностью потушены.