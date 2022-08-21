Постпред России: прямых переговоров между Путиным и Зеленским не будет

Москва не видит возможности прекратить войну с помощью дипломатических переговоров и ожидает затяжного конфликта, сказал Financial Times постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Его слова приводит Русская служба BBC.

По словам Гатилова, ООН должна играть более важную роль в попытках положить конец конфликту. Соглашение по зерну, которое ранее Россия и Украина подписали с ООН и Турцией и которое позволило разблокировать три украинских порта, постпред России при ООН назвал единственным примером того, как Организация сыграла практическую роль в попытках посредничества.

Гатилов также заявил FT, что Москва и Киев были "очень близки" к соглашению, которое могло бы приостановить конфликт, на переговорах в апреле. Люди, участвовавшие в переговорах, это опровергли, отмечает издание.

По словам постпреда России при ООН, прямых переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет. Гатилов также говорит, что сейчас не видит "возможности для дипломатических контактов". "Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение", - сказал он FT.

Из-за невозможности возобновить мирные переговоры и продолжающейся военной поддержки Украины Западом довольно трудно предсказать, как долго может продолжаться конфликт, сказал Гатилов: "Поэтому они [Киев и его западные сторонники] будут сражаться до последнего украинца”.