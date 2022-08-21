На брата Назарбаева завели уголовное дело

Против младшего брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой возбудили уголовное дело по статье о рейдерстве, пишет агентство КазТАГ.

Прокуратура расследует дело по части 1 статьи 249 УК РК (рейдерство). Правоохранители проверяют доводы предпринимателя Нуршы Какенова о рейдерском захвате ТОО «Karuan».

14 июля стало известно, что в Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая захватывала известные бизнес-структуры. Агентство по финансовому мониторингу заявляло, что «злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать бизнес в свою собственность». В СМИ отмечали, что задержание рейдеров связано с Болатом Назарбаевым.

Ранее были слухи о том, что младший брат бывшего президента Казахстана был основным выгодополучателем от товаропотока на казахстанско-китайской границе. Ему также приписывали контроль над крупным оптовым рынком «Алтын Орда». Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев поручил «навести там порядок».