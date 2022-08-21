Власти Малайзии арестовали российский танкер

В Малайзии 21 августа арестовали российский танкер «Приморье», который перевозил нефтепродукты. Об этом сообщает Maritime Bulletin.

По словам властей, корабль без разрешения припарковался на территории исключительной экономической зоны Малайзии, но вне ее территориальных вод. По этой причине его задержали. Сейчас он бросил якорь и ожидает дальнейших указаний в 38 км от штата Джохор на юге страны. На судне находится 21 россиянин.

«Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малазийской стороны, остальные суда имели разрешение Малайзии на якорную стоянку в этом районе», - заявил главный редактор «Maritime Bulletin» и эксперт по мировым морским перевозкам Михаил Войтенко.

По его словам, арест танкера можно считать рутинным, потому что Малайзия арестовывает все суда, бросившие якорь без разрешения в этом районе Сингапурского пролива.