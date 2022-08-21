Кочарян улетел, но обещал вернуться

Вечером в воскресенье, 21 августа, второй президент Армении Роберт Кочарян на неделю отбыл за рубеж несмотря на то, что над ним продолжается суд, пишут армянские СМИ.

Координатор его офиса Баграт Микоян сообщил, что адвокатская команда Кочаряна обратилась в суд для получения разрешения на выезд с учетом того, что следующее заседание состоится 20 сентября.

«Суд разрешил второму президенту отсутствовать в Армении 22-29 августа. Он вернется 29 августа», - отметил Микоян, не представив информации о целях визита Кочаряна за рубеж, однако пояснив, что «он отбыл не в Россию, а в другую страну».