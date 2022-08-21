В Шеки горит лес

Не успело Министерство по чрезвычайным ситуациям отрапортовать, что в северном регионе Азербайджана потушены все пожары, как Министерство экологии и природных ресурсов сообщило о начавшемся в лесном массиве близ села Киш Шекинского района пожаре.

По словам пресс-секретаря Минэкологии Ирады Ибрагимовой, пожар начался в горной местности со сложным рельефом, из-за чего возникли трудности с привлечением техники.

«В настоящее время в тушении пожара принимают участие до 100 сотрудников местных органов и представителей Государственной противопожарной службы МЧС», - сказала глава пресс-службы ведомства.

Обращаясь к гражданам, И.Ибрагимова призвала всех, кто отдыхает в данных регионах, быть осторожными и внимательными.