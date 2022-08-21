Отдел информации 14:42

Упраздняется скандально известная израильская компания NSO Group, разработавшая шпионскую программу Pegasus, посредством которой в ряде государств мира, включая и Азербайджан, осуществлялась тайная слежка за видными политиками, журналистами и правозащитниками. По сообщениям израильских СМИ, в результате длившегося свыше года скандала и многочисленных судебных исков от потерпевших Шалев Хулио, один из основателей и генеральный директор NSO Group, подал в отставку, но при этом сохранит свои позиции и будет курировать процесс возможного слияния NSO Group с другой компанией.

Сообщается также, что в данный момент компания находится в стадии реорганизации, которой руководит операционный директор NSO Group Ярон Шохат. В заявлении NSO говорится, что в процессе реорганизации будут рассмотрены «все аспекты бизнеса, включая оптимизацию ее операций, которые позволят NSO оставаться одной из ведущих в мире компаний в области киберразведки, уделяя особое внимание работе с государствами, являющимися членами НАТО». Представитель компании заявил на условиях анонимности, что 100 сотрудников, или примерно 13 процентов рабочей силы NSO, будут уволены. Напомним, в июле 2021 года в СМИ распространилась информация о том, что шпионская программа Pegasus, установленная на десятки тысяч смартфонов по всему миру, заражала телефоны с оперативной системой IOS и Android, что позволяло записывать звонки и сообщения, а также загружать фотографии и тайно активировать микрофон пользователей. Среди тех, кто подвергся шпионской слежке с помощью программы Pegasus, был, в частности, главный редактор издания haqqin.az Эйнулла Фатуллаев и другие азербайджанские журналисты.