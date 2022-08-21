Для чего Россия будет скупать юани?

Российские власти спешат ослабить рубль на Московской бирже, потому что из-за его укрепления страдает федеральный бюджет. С этой целью осенью они могут начать скупку иностранной валюты, в частности, юаня, сообщают российские СМИ.

С нынешним курсом около 60 рублей за доллар сильно страдает бюджет страны, потому что фактически в него поступает меньше денег при конвертации валюты. Нерентабельными стали некоторые сферы производства.

Минфин может использовать бюджетное правило, в рамках которого ведомство будет складировать в валюте все сверхдоходы бюджета от продажи нефти дороже $60 за баррель. Кроме того, будет учитываться прогнозный объем добычи нефти - 9,5 млн баррелей в сутки, что на 12% ниже текущего.