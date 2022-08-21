Одному больному в третий раз пересадили почку, другому – второй раз пересадили печень интервью с доктором Мирджалалом Кязыми
Начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя, хирург-трансплантолог, доктор философии в области медицины Мирджалал Кязыми рассказал об уникальных операциях по трансплантации печени и почек в Азербайджане.
- Вы уже выполнили операции по трансплантации печени и почек сотням людей в Азербайджане, и ваши результаты находятся на уровне, сопоставимом с передовыми трансплантационными центрами в мире. Но, к сожалению, в последнее время на некоторых сайтах публикуется информация, что в Азербайджане не проводятся операции по трансплантации органов, существуют проблемы в системе здравоохранения и кадровом потенциале. Мы хотели бы узнать ваше мнение об этом.
- 12 декабря 2008 года впервые в Азербайджане, на Южном Кавказе и в Средней Азии мы провели операцию по трансплантации печени, и с этой даты в нашей стране начались операции по трансплантации органов. После начала этих операций была сформирована национальная команда, и при поддержке нашего государства была обновлена материально-техническая база больниц. С другой стороны, государство поддержало обучение кадров за рубежом: врачи, медсестры, младший медицинский персонал получили образование за рубежом и, вернувшись в страну, приняли активное участие в этой работе. До сих пор мы провели операции по пересадке печени и почек около 1000 человек.
Что касается упомянутой вами информации, я о ней не осведомлен. Думаю, человек, выступивший в прессе в связи с этим, не осведомлен об азербайджанском здравоохранении, о финансовых средствах, инвестициях нашего государства, выделяемых на здравоохранение, в том числе на укрепление материально-технической базы и человеческого капитала в этой сфере.
Фактически среди наших пациентов, которым мы провели операцию по пересадке органов, есть известные в обществе лица, которые вернулись к нормальной жизни после операции, восстановили здоровье.
Отмечу, что по Указу президента с 1 января 2022 года в Азербайджане вступил в силу обновленный закон «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», и мы планируем начать операции по трансплантации органов от трупов.
- О каких самых уникальных из последних ваших операций вы можете рассказать?
- Операции по пересадке органов сами по себе считаются уникальными. Это тяжелые и серьезные операции, всегда имеющие риск осложнений. Если не пересадить органы, пациенты умирают в 100% случаев, а при трансплантации органов до 70-90% пациентов продолжают жить нормальной жизнью. Если посмотреть на статистику, можно увидеть, что соотношение смертности пациентов, ожидающих органы, намного выше, чем у пациентов, перенесших операцию.
Если рассказывать о самых интересных и уникальных операциях в нашем здравоохранении, редких и впервые выполненных за последнее время, то одному больному мы в третий раз пересадили почку, другому – второй раз пересадили печень. Это говорит об уникальности операций по трансплантации органов, а также о том, что азербайджанское здравоохранение способно поддерживать эти операции.
- Какова плотность повторных трансплантаций органов и что привело к выполнению этих операций во второй раз?
- Конечно, необходимость в повторной операции по пересадке органов не так высока, но показания к этому имеются. Например, нашему пациенту, которому мы пересадили почку в третий раз, в 2010 году впервые за рубежом была пересажена донорская почка от матери, долгое время его состояние было нормальным, но через 7 лет пересаженная почка перестала функционировать. Во второй раз в 2017 году мы сделали операцию по трансплантации почки, и донором выступила его супруга. К сожалению, вскоре после второй операции пациент заразился COVID-19, возникла угроза жизни, и вторая пересаженная почка также вышла из строя. В третий раз мы сделали операцию, и донором выступила сестра супруги, сейчас состояние больного удовлетворительное.
Нашему пациенту, которому во второй раз была пересажена печень, мы трансплантировали печень в 2015 году, и он продолжал жить нормальной жизнью. Однако из-за длительных поездок по работе пациент не принимал препараты, которые он должен был принимать в послеоперационный период, и это дало начало механизму отторжения. Мы во второй раз пересадили печень этому пациенту, и он продолжает нормальную жизнь.
Это не только мой успех, это достижение здравоохранения Азербайджана, работа большой команды. Наша команда состоит из профессионалов своего дела, и мы продолжаем выполнять такие операции, как трансплантация органов. Думаю, впредь мы будем работать еще успешнее. Выполняя операции по трансплантации органов от трупов, мы поможем нашим пациентам восстановить здоровье. Считаю, что и в будущем нас ждет большая работа в области трансплантации органов.
Напомним, Мирджалал Кязыми 12 декабря 2008 года впервые в Азербайджанской Республике, на Южном Кавказе и в Средней Азии успешно провел операцию по трансплантации печени. С 2010 года он также выполняет операции по трансплантации почек. Кроме того, под руководством М.Кязыми сформировалась команда азербайджанских врачей по этому направлению. С 2008 года и по сей день он является первым во многих начинаниях в сфере трансплантации органов в нашей стране, привносит много новшеств в данную сферу.