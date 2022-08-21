Начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя, хирург-трансплантолог, доктор философии в области медицины Мирджалал Кязыми рассказал об уникальных операциях по трансплантации печени и почек в Азербайджане.

- Вы уже выполнили операции по трансплантации печени и почек сотням людей в Азербайджане, и ваши результаты находятся на уровне, сопоставимом с передовыми трансплантационными центрами в мире. Но, к сожалению, в последнее время на некоторых сайтах публикуется информация, что в Азербайджане не проводятся операции по трансплантации органов, существуют проблемы в системе здравоохранения и кадровом потенциале. Мы хотели бы узнать ваше мнение об этом.

- 12 декабря 2008 года впервые в Азербайджане, на Южном Кавказе и в Средней Азии мы провели операцию по трансплантации печени, и с этой даты в нашей стране начались операции по трансплантации органов. После начала этих операций была сформирована национальная команда, и при поддержке нашего государства была обновлена материально-техническая база больниц. С другой стороны, государство поддержало обучение кадров за рубежом: врачи, медсестры, младший медицинский персонал получили образование за рубежом и, вернувшись в страну, приняли активное участие в этой работе. До сих пор мы провели операции по пересадке печени и почек около 1000 человек.

Что касается упомянутой вами информации, я о ней не осведомлен. Думаю, человек, выступивший в прессе в связи с этим, не осведомлен об азербайджанском здравоохранении, о финансовых средствах, инвестициях нашего государства, выделяемых на здравоохранение, в том числе на укрепление материально-технической базы и человеческого капитала в этой сфере.

Фактически среди наших пациентов, которым мы провели операцию по пересадке органов, есть известные в обществе лица, которые вернулись к нормальной жизни после операции, восстановили здоровье.

Отмечу, что по Указу президента с 1 января 2022 года в Азербайджане вступил в силу обновленный закон «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», и мы планируем начать операции по трансплантации органов от трупов.