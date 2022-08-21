В среду, 17 августа, в отеле «Fairmont Baku» компанией AVICOM было проведено мероприятие «Next Generation Cyber Security», посвященное кибербезопасности. На мероприятие была приглашена компания ADEO из Турции, представляющая передовые услуги в сфере кибербезопасности.

Участники были проинформированы о сотрудничестве компаний AVICOM и ADEO.

Выступающие - директор компании AVICOM Рашад Насиров и консультант по кибербезопасности Самир Нуриев, основатель компании ADEO Корхан Эргонул и технический директор Мелик Озхан, начальник отдела Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, директор «BİSA» ООО Ильгар Алиев проинформировали участников о существующих цифровых рисках и методах борьбы с ними, также состоялся обмен мнениями.