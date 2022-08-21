AVICOM и турецкая компания ADEO начали сотрудничество в области кибербезопасности фото
В среду, 17 августа, в отеле «Fairmont Baku» компанией AVICOM было проведено мероприятие «Next Generation Cyber Security», посвященное кибербезопасности. На мероприятие была приглашена компания ADEO из Турции, представляющая передовые услуги в сфере кибербезопасности.
Участники были проинформированы о сотрудничестве компаний AVICOM и ADEO.
Выступающие - директор компании AVICOM Рашад Насиров и консультант по кибербезопасности Самир Нуриев, основатель компании ADEO Корхан Эргонул и технический директор Мелик Озхан, начальник отдела Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, директор «BİSA» ООО Ильгар Алиев проинформировали участников о существующих цифровых рисках и методах борьбы с ними, также состоялся обмен мнениями.
В мероприятии приняли участие сотрудники по кибербезопасности из государственных органов и частного сектора, состоялись интересные дискуссии.
Также собрались специалисты по кибербезопасности, были представлены цифровые риски в мире и в нашем регионе, тенденции кибербезопасности в мире и в нашей стране, а также приведена различная статистическая информация. Были проведены широкие обсуждения бизнес-моделей MSSP, MDR и услуг для обеспечения кибербезопасности.
Следует отметить, что компания AVİCOM, специализирующаяся в сфере информационных технологий, является одной из ведущих компаний, представляющей современные услуги и решения на рынке. AVİCOM является официальным партнером ведущих производителей мира (подробнее на сайте www.avicom.az). AVİCOM реализует ряд масштабных проектов с использованием современных информационных технологий как в частном секторе, так и в государственных учреждениях.
Было объявлено, что AVİCOM в скором будущем присоединится к обучающей программе компании ADEO, которая осуществляется в Турции, будет организовывать обучающие программы международного уровня с целью подготовки профессиональных специалистов в сфере кибербезопасности в стране. Следите за сайтом компании AVİCOM и публикациями в социальных сетях.
В конце мероприятия было сделано памятное фото с участниками.