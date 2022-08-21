ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

Убийство дочери философа и политолога Александра Дугина, журналистки Дарьи Дугиной раскрыто, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии, сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи (1992 г.р.)", - заявили в ФСБ.

Спецслужба утверждает, что "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна (1979 г.р.). Она прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной (2010 г.р.).

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - сообщили в ФСБ.