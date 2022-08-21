Ильхам Алиев: «В некоторых спортивных федерациях наблюдался застой»

«Как вы знаете, в последнее время произошли изменения в нескольких федерациях. Это было неизбежно. Потому что я замечал, что в некоторых спортивных федерациях наблюдается застой, нет достижений, а некоторые наши спортсмены были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Соответствующие международные спортивные структуры наказали их, да и в целом спортивные федерации. В некоторых случаях обоснованно, а в некоторых – необоснованно. Мы видели, что нужен толчок. Я уверен, что изменения, которые произошли в федерациях и в Министерстве молодежи и спорта, высоко оцениваются спортсменами и спортивной общественностью, так как результаты налицо. Ответственные за спорт структуры должны быть рядом со спортсменами, знать каждого спортсмена, заниматься его проблемами. Я вижу, что в настоящее время благодаря изменениям результаты есть и будут в дальнейшем...

Всегда в центре внимания было то, чтобы Национальный Олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, спортивные федерации, клубы и спортивная общественность действовали как единая команда. Я являюсь президентом Национального Олимпийского комитета с 1997 года и знаю, какие процессы происходят в различных странах. Часто между ответственными за спорт структурами нет единства, напротив, имеются противоречия. А у нас это единство есть, и считаю, что это одно из условий, обуславливающих наши успехи», - сказал президент Азербайджана.