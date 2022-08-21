Строительство «Аккую» в Турции приостановилось

Строительство атомной станции «Аккую» застопорилось после смены подрядчика. Об этом заявил член совета директоров бывшей компании-подрядчика IC Holding Мурат Джеджен, пишет Bloomberg со ссылкой на турецкие издания.

Станция сооружается по проекту «Росатома». В июле его дочерняя компания Akkuyu Nukleer (генеральный заказчик, инвестор проекта и владелец станции после запуска – ред.) сменила подрядчика с турецкой IC Ictas, «дочкой» IC Holding, на зарегистрированную в Турции компанию TSM Enerji, принадлежащую трем российским фирмам. IC Ictas занималась инженерными работами, закупками и строительством.

В «Росатоме» смену подрядчика объяснили производственной необходимостью. Было заявлено, что для работ нужны «специализированные умения в строительстве ядерных объектов, необходимые для обеспечения качества работ с целью выполнения <…> сроков».