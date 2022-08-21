Новые удары по Антоновскому мосту

В понедельник, 22 августа, Антоновский мост в Херсонской области вновь атаковали. В Вооруженных силах Украины официально подтвердили новые удары по мосту.

«Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но понимая, что такую конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, она требует достаточно существенной ремонтировки и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем присутствии дистанционно», - заявила глава пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, которую цитируют украинские СМИ.

Также она отметила, что россиянам не удастся восстановить Антоновский мост.

В российских СМИ тем временем заявили, что это «сработала система ПВО», что «средства противовоздушной обороны в течение нескольких минут работали не менее 10 раз».