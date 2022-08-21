Главнокомандующий ВС Украины: В войне с Россией погибли почти 9 тысяч человек

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что почти девять тысяч украинцев погибли в войне с Россией.

«В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти девяти тысяч героев, которые погибли», - подчеркнул Залужный в интервью «Интерфакс-Украина».

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день на фронте умирает от 60 до 100 человек, еще около 500 получают ранения.