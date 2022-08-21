Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:25

По информации болгарских СМИ, министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что временное правительство его страны приступает к интенсивным переговорам с Азербайджаном об увеличении поставок газа. «Мы намерены начать интенсивные переговоры по увеличению поставок, а также по вопросу согласования цен, - подчеркнул Роcен Христов. - У азербайджанской стороны есть свои оговорки, вопрос опять-таки в цене. В частности, мы не договорились о дополнительных поставках, а потому с понедельника начнем переговоры. Посол Азербайджана в Софии заверил нас, что у его страны есть резервы для увеличения поставок газа в Болгарию».

При этом Роcен Христов не уточнил, на каком уровне будут вестись эти переговоры. Напомним, что в соответствии с подписанным в 2013 году соглашением с Азербайджаном госкомпания «Булгаргаз» посредством Южного газового коридора (ЮГК) должна была ежегодно закупать у Азербайджана один миллиард кубометров газа. ЮГК был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, однако из-за задержки со строительством интерконнектора İGB, соединяющего Грецию и Болгарию, София не выполнила условия договора и вместо миллиарда ежегодно закупала всего 300 тысяч кубометров азербайджанского газа. В декабре прошлого года, когда в Болгарии было сформировано прозападное коалиционное правительство, его глава Кирил Петков инициировал расследование, связанное с наличием коррупционных связей между компанией «Булгаргазом» и российским «Газпромом».

Помимо этого, болгарский премьер-министр добился того, что в июле 2022 года строительство интерконнектора İGB было завершено, после чего ожидалось, что начиная с октября Болгария начнет закупать газ из Азербайджана в изначально оговоренном объеме. Однако в начале августа пророссийские силы в парламенте Болгарии инициировали правительственный кризис, в результате которого кабинет Кирила Петкова ушел в отставку, а пророссийски настроенный президент Румен Радев назначил временное правительство во главе с Гилибом Доневым, которое приостановило газовые переговоры с Азербайджаном и одновременно начало восстанавливать отношения с «Газпромом». Напомним, что в апреле нынешнего года после того, как Болгария отказалась перейти на расчеты в рублях, «Газпром» приостановил поставки газа в эту страну. В ответ правительство Кирила Петкова заявило, что София полностью отказывается от российского газа и будет обеспечивать свои потребности в «голубом топливе» за счет альтернативных источников.