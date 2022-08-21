Министр энергетики Болгарии о переговорах с Баку: «У Азербайджана есть свои оговорки…» горячая тема
По информации болгарских СМИ, министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что временное правительство его страны приступает к интенсивным переговорам с Азербайджаном об увеличении поставок газа.
«Мы намерены начать интенсивные переговоры по увеличению поставок, а также по вопросу согласования цен, - подчеркнул Роcен Христов. - У азербайджанской стороны есть свои оговорки, вопрос опять-таки в цене. В частности, мы не договорились о дополнительных поставках, а потому с понедельника начнем переговоры. Посол Азербайджана в Софии заверил нас, что у его страны есть резервы для увеличения поставок газа в Болгарию».
При этом Роcен Христов не уточнил, на каком уровне будут вестись эти переговоры.
Напомним, что в соответствии с подписанным в 2013 году соглашением с Азербайджаном госкомпания «Булгаргаз» посредством Южного газового коридора (ЮГК) должна была ежегодно закупать у Азербайджана один миллиард кубометров газа. ЮГК был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, однако из-за задержки со строительством интерконнектора İGB, соединяющего Грецию и Болгарию, София не выполнила условия договора и вместо миллиарда ежегодно закупала всего 300 тысяч кубометров азербайджанского газа.
В декабре прошлого года, когда в Болгарии было сформировано прозападное коалиционное правительство, его глава Кирил Петков инициировал расследование, связанное с наличием коррупционных связей между компанией «Булгаргазом» и российским «Газпромом».
Помимо этого, болгарский премьер-министр добился того, что в июле 2022 года строительство интерконнектора İGB было завершено, после чего ожидалось, что начиная с октября Болгария начнет закупать газ из Азербайджана в изначально оговоренном объеме.
Однако в начале августа пророссийские силы в парламенте Болгарии инициировали правительственный кризис, в результате которого кабинет Кирила Петкова ушел в отставку, а пророссийски настроенный президент Румен Радев назначил временное правительство во главе с Гилибом Доневым, которое приостановило газовые переговоры с Азербайджаном и одновременно начало восстанавливать отношения с «Газпромом».
Напомним, что в апреле нынешнего года после того, как Болгария отказалась перейти на расчеты в рублях, «Газпром» приостановил поставки газа в эту страну. В ответ правительство Кирила Петкова заявило, что София полностью отказывается от российского газа и будет обеспечивать свои потребности в «голубом топливе» за счет альтернативных источников.
И вот теперь новое временное правительство Болгарии пытается не только вернуть в страну «Газпром», но и использовать это намерение, чтобы сбить закупочные цены на азербайджанский газ.
В этой связи важно подчеркнуть, что азербайджанский газ, который закупала Болгария, был изначально самым дешевым. Однако в сложившейся ситуации, когда спотовые цены на газ в Европе бьют все рекорды, впервые в истории «пробив» отметку в 3.000 долларов за тысячу кубометров, Азербайджан по-прежнему готов увеличить поставки в Болгарию «голубого топлива», правда, уже по новым, рыночным ценам.
На этом фоне временное правительство Гилиба Донева, с одной стороны, сигнализирует о своей готовности вернуть «Газпром» на болгарский рынок, с другой - сообщает о возобновлении переговоров с Азербайджаном, чтобы увеличить поставки газа. При этом в Софии уже заявили, что предложенная Азербайджаном цена их не устраивает.
Добавим к перечисленным фактам, что временное правительство Болгарии не выполнило также условия договора по поставкам из США сжиженного природного газа - вместо заказанных у американской компании Cheniere семи танкеров Болгария купила лишь один.
В этой связи представители проевропейской партии «Демократическая Болгария» уверены, что правительство Донева сознательно создает условия, при которых российский гигант «Газпром» останется для Болгарии единственной газовой альтернативой.