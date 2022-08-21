Эрдоган рассказал, что беспокоит Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен из-за того, что его часто обманывают люди. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время посещения турецкого города Манисы, пишет Ulusal Kanal.

«Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают», - сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос об украинском президенте.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что после начала войны в Украине некоторые депутаты и правоохранители предали страну.