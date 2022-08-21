В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с представителями ведущих немецких фармацевтических компаний в ходе их двухдневного рабочего визита в Азербайджан.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул наличие плодотворных отношений сотрудничества между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки, а также отметил динамичное развитие отношений в сфере фарминдустрии. Было подчеркнуто, что Германия является одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации фармацевтической продукции. Было также отмечено, что немецкие научно-исследовательские достижения, особенно в области биотехнологии, служат стимулом для фармацевтической промышленности во всем мире.

Подчеркнув, что в Азербайджане представлены ведущие компании Германии в области фармацевтики, министр Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.