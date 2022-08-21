В Минздраве прошла встреча с ведущими фармацевтическими компаниями Германии фото
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с представителями ведущих немецких фармацевтических компаний в ходе их двухдневного рабочего визита в Азербайджан.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул наличие плодотворных отношений сотрудничества между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки, а также отметил динамичное развитие отношений в сфере фарминдустрии. Было подчеркнуто, что Германия является одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации фармацевтической продукции. Было также отмечено, что немецкие научно-исследовательские достижения, особенно в области биотехнологии, служат стимулом для фармацевтической промышленности во всем мире.
Подчеркнув, что в Азербайджане представлены ведущие компании Германии в области фармацевтики, министр Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.
В свою очередь, представители ведущих фармацевтических компаний Германии выразили заинтересованность в поднятии на более высокий уровень сотрудничества с Азербайджаном. Было доведено до внимания, что основной целью двухдневного рабочего визита в нашу страну является обсуждение текущего состояния сотрудничества и потенциальные возможности его развития, а также предоставление информации о планируемых региональных проектах.
В ходе встречи стороны также обсудили новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в сфере фарминдустрии.