Россия пригрозила Эстонии последствиями в случае отказа выдачи убийцы Дугиной

Председатель комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что отказ Эстонии выдать России исполнительницу убийства Дарьи Дугиной Наталью Шабан (Вовк) вызовет основания для жестких действий.

«Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк, есть все основания для жестких действий России против эстонского государства, которое укрывает террористку», - написал он в Telegram.

Напомним, что в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу взорвался автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина, дочь политолога и философа Александра Дугина. Сегодня, 22 августа, ФСБ России сообщила, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной. По данным ведомства, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Шабан (Вовк).