Путин отреагировал на убийство Дугиной: «Подлое, жестокое преступление»

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей в результате подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной, светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», - говорится в тексте сообщения.