Зима близко: ЕС и НАТО грозит разлад

В Евросоюзе и НАТО опасаются краха договоренностей по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и перспектив экономической рецессии. Об этом сообщает CNN.

«В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», - заявил журналистам один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

Украине все сложнее привлечь внимание к войне, так как европейские государства все больше фокусируются на своих проблемах.

«Возможно, именно поэтому Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась до Рождества, потому что настоящие проблемы будут заключаться в том, чтобы заставить Запад выполнять свои обещания в долгосрочной перспективе», - отметил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз.