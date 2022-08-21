Зима близко: ЕС и НАТО грозит разлад
В Евросоюзе и НАТО опасаются краха договоренностей по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и перспектив экономической рецессии. Об этом сообщает CNN.
«В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», - заявил журналистам один из европейских дипломатов на условиях анонимности.
Украине все сложнее привлечь внимание к войне, так как европейские государства все больше фокусируются на своих проблемах.
«Возможно, именно поэтому Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась до Рождества, потому что настоящие проблемы будут заключаться в том, чтобы заставить Запад выполнять свои обещания в долгосрочной перспективе», - отметил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз.
«Поначалу реакция Запада была жестче, чем Россия ожидала. Тактически Кремль ошибся во многом. С политической точки зрения было довольно легко сплотиться вокруг Украины и обосновать пожертвование оружия и денег», - сказал CNN представитель НАТО.
Сейчас люди начали уставать от войны и ее поддержки. Появилась необходимость отправлять в Украину более сложные виды оружия, требующие более эффективной подготовки. Эти поставки тяжело согласовывать.
Европа столкнулась со снижением уровня поставок энергоресурсов из России. Эксперты считают, что следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми для европейских стран. Люди почувствуют сокращение стоимости жизни на всем континенте. Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Многие устанут от поддержки беженцев из Украины.
Политики должны очень аккуратно выбирать линию поведения в ближайшее время, чтобы не разозлить своих граждан еще больше и дать им правильные ответы.