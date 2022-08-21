Глава Еврокомиссии: «Мы не успокоимся, пока Украина не победит»

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении, посвященном Общеевропейскому дню памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, напомнила и о войне в Украине.

«В 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа эта дата приобретает особое значение. В этом году Россия вернула в Европу ужасы войны вместе с напоминанием, что мир нельзя воспринимать как должное», – цитирует ее Цензор.нет.

По ее словам, болезненная память о прошлом нашла отклик в войне России против Украины, и сейчас «украинский народ отдает жизнь ради защиты ценностей, на которых построен наш Союз».

«Этот день также напоминает нам, что Европа была построена для защиты мира, содействия демократии, верховенства права и обеспечения защиты универсальных прав и свобод. Мы будем продолжать объединенно отстаивать эти фундаментальные ценности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока она не победит», – подытожила она.