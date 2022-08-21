Польша потратила на Украину около 3,5 млрд евро

«Польша уже предоставила Украине помощь на сумму более 2,1 миллиарда евро. В то же время стоимость переданного оружия составляет около 1,47 миллиарда евро». Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет PAP.

По его словам, поддержка, которую оказывает Польша Украине, делится на две части – потраченную на территории Польши и переданную в Украину. Дворчик добавил, что большая часть суммы, переданной Украине, – это военная поддержка.

«Это не только проявление солидарности с нашим восточным соседом, но и стратегическое действие, способствующее безопасности Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк – это потенциально минус один танк, который мог бы впоследствии стоять на российско-польской или белорусско-польской границе», – подчеркнул руководитель канцелярии польского премьера.