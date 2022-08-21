Зеленский: Около миллиона человек сейчас защищают Украину

Сейчас около миллиона человек защищают Украину в Вооруженных силах и других формированиях, которые противостоят российской армии. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Кто они, этот миллион? Что такое борьба с российскими террористами до нашей победы? Это означает, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны или друзья-ветераны, или коллеги-ветераны, или знакомые-ветераны. Это означает, что ветеранское сообщество станет одним из самых больших в Украине. И это значит, что нужны изменения, которые соответствуют этой новой реальности, и в государственной политике по отношению к ветеранам, и в общественном восприятии ветеранов, и у всех наших экономических игроков", - цитируют украинские СМИ президента Зеленского.

По словам Зеленского, безусловное уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общественной жизни в Украине и воплощаться не на словах, а в практических вещах.