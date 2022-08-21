Курс евро опустился ниже доллара - во второй раз с 2002 года, пишет Financial Times в понедельник, 22 августа.

Согласно сообщению, евро упал на 0,4% - до 0,99 доллара. Из-за этого также падают акции европейских индексов.

Падение произошло на фоне подорожания базовой мощности в Германии, чей показатель считается эталонным, до рекорда в 603 евро за МВт-час.

Европейские инвесторы, пишет FT, взволнованы стремительным ростом цен на энергоносители, что приведет к снижению деловой активности в Европе.

Ранее, в июле этого года доллар и евро сравнялись впервые за 20 лет.